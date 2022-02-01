"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 1 февраля

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 1 февраля, в Москве ожидается облачная погода и 2 градуса мороза.