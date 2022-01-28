"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 29 января

В программе "Атмосфера" метеоролог Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 29 января, в столичном регионе ожидается небольшой снег и 1 градус мороза.