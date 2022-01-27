"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 января

В программе "Атмосфера" метеоролог Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 28 января, в столичном регионе ожидается сильный ветер и 6 градусов мороза.