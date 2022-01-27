"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 27 января

В программе "Атмосфера" метеоролог Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 27 января, в столичном регионе ожидается облачная погода и 8 градусов мороза.