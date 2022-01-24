"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 24 января

Москвичам рассказали о погоде в понедельник, 24 января. Днем температура воздуха составит -8 градусов, вечером потеплеет до -4. Атмосферное давление будет низкое, 735 миллиметров ртутного столба.

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