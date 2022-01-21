"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 22 января

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 22 января, в столичном регионе ожидается снег и 3 градуса мороза.