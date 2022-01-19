"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 января

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 19 января, в Москве ожидается переменная облачность и 9 градусов мороза.