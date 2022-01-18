"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 18 января

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 18 января, в Москве ожидается снег и 4 градуса мороза.