"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 января

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 14 января, в столичном регионе ожидается облачная погода и 1 градус тепла.