"Атмосфера": жителям столичного региона рассказали о погоде 17 декабря

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 17 декабря, в столичном регионе ожидается небольшой снег и 1 градус тепла.