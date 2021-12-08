"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 8 декабря

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 8 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода и 6 градусов мороза.