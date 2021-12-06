"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 7 декабря

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 7 декабря, в столичном регионе ожидается сильный ветер и 4 градуса мороза.