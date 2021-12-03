"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 3 декабря

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 3 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода и 2 градуса тепла.