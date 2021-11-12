"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 12 ноября

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 12 ноября, в столице ожидается дождь со снегом и 4 градуса тепла.