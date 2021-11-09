"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 10 ноября

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 10 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и -3 градуса.