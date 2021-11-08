"Атмосфера": в Москве ожидается метеорологическая зима

В Москве наступает метеорологическая зима. На текущей неделе впервые в этом сезоне среднесуточные показатели окажутся ниже нуля, землю припорошит символическим снежным покровом, заморосит ледяной дождь.

Во вторник, 9 ноября, дороги покроются тонким слоем льда, после резкого понижения температуры и осадков застынет снежная каша. При плотном ветре с порывами до 17 метров в секунду ноль градусов будут ощущаться как –6. При этом на 20 единиц поднимется атмосферное давление.

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