"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 8 ноября

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 8 ноября, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и до 6 градусов тепла.