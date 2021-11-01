"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 1 ноября

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 1 ноября, в столице ожидается ясная погода и до 10 градусов тепла.