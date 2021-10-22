"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в пятницу

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 22 октября, в столице ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +11 градусов.