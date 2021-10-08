"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в субботу

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 9 октября, в столичном регионе ожидается малооблачная погода и до 12 градусов тепла.