"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в четверг

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 7 октября, в столичном регионе ожидается ясная погода и до 11 градусов тепла.