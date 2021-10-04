"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в понедельник

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 4 октября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 10 градусов тепла. Относительная влажность воздуха в Москве составит порядка 65%.

Атмосферное давление в регионе установится на отметке 763 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть со скоростью 2–6 метров в секунду.