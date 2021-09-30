"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в Москве 30 сентября

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 30 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 65%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 762 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве ожидается +11 градусов, а вечером температура воздуха составит +7 градусов.