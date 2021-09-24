"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в субботу

В программе "Атмосфера" Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 25 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла.