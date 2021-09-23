"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в пятницу

В программе "Атмосфера" Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире

В пятницу, 23 сентября, в столичном региона ожидается пасмурная погода и до 10 градусов тепла.