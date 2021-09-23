"Атмосфера": синоптик рассказала о погоде в Москве 23 сентября

В программе "Атмосфера" Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Атмосферное давление в Москве установится в четверг на отметке 746 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 85%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +10 градусов, а вечером температура воздуха составит +7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.