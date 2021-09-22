"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в четверг

В программе "Атмосфера" Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 23 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла.