"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в среду

В программе "Атмосфера" Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Облачная и дождливая погода прогнозируется в столичном регионе в среду, 22 сентября. По информации синоптиков, днем Москва и область останутся под влиянием малоподвижного заполняющегося циклона.

Кроме того, в столице будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 3 до 7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.