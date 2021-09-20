"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается во вторник

В программе "Атмосфера" Кристина Радченко рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.



Во вторник, 21 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 7 градусов тепла.