"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в среду

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 25 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 18 градусов тепла.