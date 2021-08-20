"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 20 августа

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 20 августа, ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла.