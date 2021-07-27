"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в среду

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 28 июля, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и до 27 градусов тепла.