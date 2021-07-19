"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в понедельник

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал москвичам о погоде в столице и регионах.

В понедельник жителей Москвы ожидает облачная погода, температура воздуха днем составит 29 градусов тепла, вечером – 23 градуса. Возможен небольшой дождь, ветер 4–10 метров в секунду.

При этом аномальная жара пришла на юг Европейской России. В последние дни температура превышает норму в Крыму, на Кубани, в Ростовской области, Ставрополье, Калмыкии и Астраханской области.

Особо жарко в Краснодарском крае. Воздух там раскалился до 41 градуса. На полуострове тоже под +40, но уже в ближайшие дни его освежат дожди с грозами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.