"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде на ближайшее время

В программе "Атмосфера" Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Во вторник, 13 июля, в столичном регионе ожидается ясная погода и до 33 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду.