"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде на 12 июля

В программе "Атмосфера" Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В понедельник, 12 июля, в столичном регионе ожидается ясная погода и до 30 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду.