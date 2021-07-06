"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в среду

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 7 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 28 градусов тепла.