"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде во вторник

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 29 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 22 градусов тепла.