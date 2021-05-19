В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столице и Московской области до вечера среды объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в среду в столице ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Максимальная температура воздуха в городе достигнет 25–27 градусов тепла, по области до +27 градусов.