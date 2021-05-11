"Атмосфера": москвичам пообещали дождливую погоду с грозами до конца недели

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

До конца недели в Москве может выпасть еще 20–25 миллиметров осадков.