"Атмосфера": тепло может вернуться в столицу к 9 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Синоптики сообщают, что, по предварительным расчетам, тепло вернется в столицу к 9 мая.