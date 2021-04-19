"Атмосфера": москвичей предупредили о "барической яме"

Аномальное тепло прощается со столичным регионом. Выходные выдались солнечными и комфортными: температура на несколько градусов превышала климатическую норму. А вот рабочая неделя начнется с похолодания: на смену погожему антициклону спешат облачные и дождливые циклонические вихри.

Пик осадков придется на среду, 21 апреля. Непогода будет сопровождаться порывистым ветром и резким колебанием атмосферного давления, так что москвичи попадут в так называемую барическую яму. В конце недели снова ненадолго потеплеет, но без дождей тоже не обойдется.