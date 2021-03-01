"Атмосфера": москвичей предупредили об усилении ветра

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник в столице установилась облачная погода. Однако в некоторых районах, по словам синоптиков, города возможны прояснения.

Столбики термометров в течение дня поднимались +2 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы. Кроме того, в городе наблюдается повышенная влажность и ветер, порывы которого могут достигать до 10 метров в секунду.