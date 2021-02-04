"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 4 февраля

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная с прояснениями погода и до 7 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов в дневное время, в вечернее время – до 5–7 градусов мороза. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.