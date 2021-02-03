"Атмосфера": метеорологи предупредили о надвигающихся на Москву морозах

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

На столицу надвигаются морозы. В четверг, 4 февраля, в столичном регионе прогнозируется ночью до минус 14, днем – до минус трех градусов. В пятницу столбики термометров москвичей ночью покажут до минус 18 градусов, а днем – до минус 11. В течение двух дней ожидается гололедица, снегопады. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.