"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столице 21 января

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

21 января в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха не опустится ниже 10 градусов. Возможны осадки в виде снега, а также ветер, местами достигающий 8 метров в секунду.

Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы – будет составлять 745 миллиметров ртутного столба. А влажность составит 80%, из-за чего температура воздуха будет ощущаться на все 16 градусов мороза.