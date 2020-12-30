"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде на 31 декабря

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Облачная погода и до +1 градуса ожидаются в столичном регионе 31 декабря.