"Атмосфера": синоптики рассказали о погоде в среду

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Облачная погода и до 1 градуса мороза ожидаются в столичном регионе в среду, 30 декабря.