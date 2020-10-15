"Атмосфера": москвичей предупредили о первых заморозках

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В выходные в Москве ожидается мокрый снег, по области возможны первые заморозки.