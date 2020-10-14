"Атмосфера": похолодание придет в столицу к выходным

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В выходные в Москве ожидается мокрый снег, по области возможны первые заморозки. По словам синоптика, среда в Москве станет самым теплым днем на неделе, однако уже к выходным столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима, ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег. Днем столбики термометров не превысят 5–7 градусов, усилится ветер.