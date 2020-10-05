"Атмосфера": теплая погода продлится в Москве до конца недели

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Бабье лето задержится в Москве до конца недели. Дневная температура воздуха во вторник, 6 октября, составит +19 градусов. Ожидается переменная облачность.

Днем в среду, по прогнозам синоптиков, столбики термометров установятся на отметке в +17 градусов.